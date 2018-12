Porno-mailer perst Noord-Hollanders af: "Massaal en heel bedreigend"

NOORD-HOLLAND - Er wordt weer afgeperst via e-mails. Fraudehelpdesk.nl kreeg meer dan duizend meldingen over berichten waarin een oplichter met dreigende toon geld eist, om in ruil daarvoor jouw pornosite-bezoekjes niet te onthullen. Ook Cindy uit Obdam kreeg zo'n e-mail: "Intieme inhoudssites? Dit had ik nog niet meegemaakt!"

'Ik nam een screenshot van de camera die jou filmde toen je op intieme inhoudssites en o mijn god! Je bent zo grappig en opgewonden!' Het is één van de zinnen in de e-mail die duizenden Nederlanders al in hun inbox kregen. Cindy (30) kreeg de mail op haar werkadres. "Dan schrik je toch even. E-mailverkeer is voor ons bedrijf heel belangrijk."

De afperser schrijft dat je een bedrag van 35 euro in bitcoins moet overmaken naar zijn account. Zodra de betaling is ontvangen, verwijdert hij de beelden die hij van je zou hebben. Zijn taalgebruik is dreigend, provocerend en er zitten minder tikfoutjes in dan in een normale fraudemail. En er is nog iets waardoor het erger lijkt dan het is.

Mail van jezelf

Bij de porno-mail is de afzender namelijk je eigen e-mailadres en in de e-mail staat 'ik heb je gehackt'. Dat is een trucje, stelt woordvoerder van Fraudehelpdesk.nl Tanya Wijngaarde gerust. "Je bent dan niet per se gehackt. De oplichters kunnen namelijk via een website heel makkelijk doen alsof ze een mail sturen vanaf jouw adres; dat heet spoofing." Het zorgt ervoor dat honderden mensen bezorgd bellen naar de Fraudehelpdesk. Iedereen kan deze mail krijgen, ook als je helemaal nooit op pornosites zit. "Ze zijn echt in paniek."

Te slim af?

Bijna-slachtoffer Cindy vond het meest venijnige nog wel dat ze dacht de oplichter te slim af te zijn, hem te Googelen en alsnog bijna werd opgelicht. "Ik vond een programma waarbij stond dat het de porno-mail helemaal zou verwijderen, maar is volgens mij ook gewoon onderdeel van hun oplichtingstruc!"



Wachtwoord-zin

Er gaan meer soorten mailtjes in de rondte, aldus Wijngaarde. Ook waarin de oplichters je wachtwoord daadwerkelijk laten zien. "Dat wachtwoord is bijvoorbeeld dan ooit uit een datalek gekomen. Een bekende afperstruc." Ze raadt sowieso aan om je wachtwoord te veranderen. Bijvoorbeeld in een zin. "'Elke dinsdag ga ik joggen', is een goed voorbeeld. En als je dat wat letters vervangt door cijfers is het heel moeilijk voor oplichters om je wachtwoord te achterhalen."



Wilde fantasie

Ondanks dat de Obdamse Cindy wel moest grinniken om zinnetjes als 'Je hebt een heel wilde fantasie, ik zeg het je' - ze zit nooit op dit soort sites - is ze flink wakkergeschud door de e-mail. "Een familielid is laatst opgelicht via Whatsapp. Ze verzinnen elke keer weer iets anders. Ik ben nu bezig met een versleutelingssysteem. Hopelijk worden meer mensen wakker."

