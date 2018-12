Opgelichte Loes en Chris uit Zaandijk naar Dankjewel Diner: "Wat lief!"

ZAANDIJK - "Als er twee mensen zijn die een diner verdienen, dan zijn het wel mijn opa en oma wel!" Lorrena Ooijen wil heel graag haar grootouders uit Zaandijk opgeven voor het Dankjewel Diner. Het echtpaar is namelijk onlangs de dupe geworden van een oplichtster.

De oplichtster kwam begin deze maand bij Loes en Chris Loeffen aan de deur. Ze vertelde dat ze problemen had met haar auto en vroeg of ze 380 euro kon lenen. Omdat de vrouw net deed alsof ze een bekende was van het echtpaar, besloten de twee haar het bedrag te geven. Dat geld hebben ze nooit meer teruggezien.

"Lieve opa en oma, ik wil jullie hierbij uitnodigen voor het Dankjewel Diner", aldus Lorrena tegen haar verbaasde opa en oma. "Dat had ik helemaal niet verwacht, wat lief", zegt een zichtbaar geëmotioneerde oma Loes.

Dankjewel Diner 2018

Het Dankjewel Diner 2018 vindt dinsdagavond 18 december plaats in de Q-Factory in Amsterdam. Met het diner zetten we mensen in het zonnetje, die zich voor anderen inzetten zonder daar iets voor terug te verlangen. Deze lieve mensen krijgen een avondje uit aangeboden en een heerlijk diner voorgeschoteld.