Geen gladheid, wel ongelukken en files op A7 en A8 Foto: Rijkswaterstaat

ZAANSTAD - Hoewel de gladheid in Noord-Holland uitbleef, zijn er op de snelwegen in onze provincie toch enkele ongelukken gebeurd. Die zorgen her en der voor de nodige vertraging.

Door een ongeluk staat het verkeer op de A7 tussen Avenhorn en Purmerend over een afstand van 7 kilometer vast. Richting Amsterdam is één rijstrook dicht, wat het verkeer een half uur vertraging oplevert.



Ook op de A8 is het raak vanochtend: door een ongeluk bij Zaandam-Zuid is daar de linkerrijstrook afgesloten en staat er vanaf Westzaan file. 💬 Whatsapp ons!

