Politie zoekt nog steeds naar bedreiger burgemeester Koggenland

DE GOORN - De bedreiger van de burgemeester Rob Posthumus van Koggenland is nog niet aangehouden. Dat meldt de politie aan NH Nieuws. Onlangs deed hij aangifte nadat hij een bericht ontving dat 'zijn soort vergast moest worden.'

Tijdens een raadsvergadering deed de burgemeester zijn verhaal uit de doeken. "In het bericht stond dat ik een achterbakse landverrader ben, en dat mijn soort geruimd moet worden door te vergassen. Ik vind het niet erg als mensen zeggen dat ik niet deug, maar heb nu besloten in overleg met de politie en de Commissaris van de Koning om aangifte te doen."



Politiewoordvoerder Wendy Boudewijn laat weten dat het onderzoek nog steeds in volle gang is, maar dat er nog niemand is aangehouden. "De burgemeester wordt niet beveiligd en we doen geen uitspraken of er een arrestatie te verwachten valt."