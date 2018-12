Noord-Hollanders grootste cultuursnuivers van het land

NOORD-HOLLAND - Van alle Nederlanders besteden Noord-Hollanders met 399 uur per jaar veruit de meeste tijd aan culturele activiteiten.

Dat blijkt uit de Regionale Cultuurindex van de Boekmanstichting. Gemiddeld besteden Nederlanders 340 uur per jaar aan kunst en cultuur, wat betekent dat Noord-Hollanders per jaar bijna drie kalenderdagen meer met dergelijke activiteiten bezig zijn.

Zuid-Holland en Utrecht volgen met 356 en 350 uur op de tweede en derde plaats. Limburgers bungelen met 285 uur per jaar onderaan. Onder culturele activiteiten worden niet alleen zaken als museum- en theaterbezoek gerekend, maar ook lezen en vrijwilligerswerk voor culturele organisaties.

De ranglijst kan gedeeltelijk worden verklaard door het aanbod. Zo staan er in Noord-Holland veel meer theaters, bioscopen en musea dan in Limburg. Toch gaat die vlieger niet voor alle provincies op: zo heeft Friesland het grootste cultuuraanbod, maar behoren ze niet tot de grootste cultuursnuivers: met 309 uur per jaar delen ze de achtste plaats met Flevoland.

Van alle culturele activiteiten in Noord-Holland is het aanbod podiumkunsten het grootst, zo blijkt uit de index. Toch brengen Noord-Hollanders niet de meeste 'culturele uren' door in theaters of concertzalen, maar in bioscopen. Gemiddeld brengen Noord-Hollanders bijna 130 uur per jaar in bioscopen door, wat bij een gemiddelde lengte van 2,5 uur per film op één bioscoopbezoek per week uitkomt.