Afvalstoffenheffing stijgt: Enkhuizers betalen het meest

ENKHUIZEN - Na jaren van lichte daling wordt de afvalstoffenheffing dit jaar weer een stukje duurder. Gemiddeld moet er 4,4 procent meer betaald worden, zo blijkt uit een steekproef die Vereniging Eigen Huis deed in 111 gemeenten.

Een opvallende conclusie uit het onderzoek: Enkhuizers zullen volgend jaar 12 keer zoveel aan afvalstoffenheffing betalen als Nijmegenaren. De rekening in de West-Friese stad zal volgend jaar 418 euro bedragen, gemiddeld in Nederland moet men 257 euro aftikken. Ook in de naastgelegen gemeente Stede Broec zijn ze duur uit met 417.56 euro.

In Nijmegen zal de rekening slechts 32.90 bedragen.

Toch moet er een kanttekening gezet worden bij bovengenoemde cijfers. In Nijmegen wordt de afvalstoffenheffing op een andere manier berekend waardoor men gemiddeld genomen een stuk minder betaald. De gemeente gebruikt de onroerendezaakbelasting om het grootste deel van de afvalstoffen- en rioolheffing van alle huishoudens te bekostigen.

Stijging

De gemiddelde stijging van 4,4 procent heeft als belangrijkste oorzaak dat de belasting voor het storten en verbranden van afval volgend jaar omhoog gaat. Het doel van de verhoging is om hergebruik aan te moedigen.

Volgens woordvoerder Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis is de heffing de afgelopen jaren licht gedaald omdat veel gemeenten zijn gaan samenwerken, of zijn gefuseerd.

Toch blijken de verschillen groot te zijn. In de gemeente Oosterhout lopen de kosten met 30.53 procent op tot 328.90 euro. In Gouda nemen de kosten juist af met 17.59 procent. Daar zal men 268.50 euro gaan betalen.

