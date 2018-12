E-ticket voor treinende toerist moet einde maken aan chaos bij automaten op Schiphol

SCHIPHOL - NS wil dat buitenlandse reizigers al bij het boeken van hun reis een treinkaartje kunnen kopen. Dit moet de opstoppingen bij de kaartjesautomaten op Schiphol tegengaan.

Een ticket op de smartphone is dan voldoende om direct door te lopen naar het perron, schrijft De Telegraaf. "Dat scheelt lange wachtrijen bij de kaartjesautomaten en de NS-balie", aldus een woordvoerder tegen de krant.

Iedereen die via bekende websites een hotel of privé-accommodatie in Amsterdam of elders in het land boekt, moet gelijk online een treinkaartje kunnen kopen. Volgens het bedrijf kopen nu al maandelijks duizenden reizigers hun tickets online via een proef met Booking.com. "We willen deze online dienst nu ook met andere partijen regelen", zegt hij in de krant.

Schiphol is een van de snelstgroeiende treinstations in Nederland. Naar verwachting bedraagt de groei dit jaar circa 8 procent, met bijna 95.000 in- en uitstappers per dag. NS en ProRail gaan daarom het station verruimen.