Auto in vlammen op in Zaandam: "We hoorden een keiharde klap" Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen

ZAANDAM - Een Audi is vannacht in Zaandam in vlammen opgegaan. Volgens een omwonende werd de brand voorafgegaan door een explosie. "We hoorden een keiharde klap"

Sommige bewoners werden wakker van de knal, die rond 00.15 door de Barend Segglisstraat en naastgelegen straten galmde. "Toen ik naar buiten keek, zag ik de auto aan de bestuurderskant branden." Een andere buurman, die zijn bestelbus eerder op de avond naast de auto had geparkeerd, slaagde er nog net in zijn van de vlammenzee te redden. Total loss

De brandweer heeft de auto geblust. Hoewel alleen het interieur heeft gebrand, is de schade zo groot dat de auto als total loss moet worden beschouwd. Buurtbewoners zijn geschrokken door de brand. De politie onderzoekt de zaak, waarbij brandstichting niet wordt uitgesloten. 💬 Whatsapp ons!

