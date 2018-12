Brand in café Burgerbrug snel onder controle

BURGERBRUG - In een café aan de Burgerweg in Burgerbrug heeft vannacht korte tijd een brand gewoed.

Dat gebeurde rond 1.45 uur. De uitgaansgelegenheid was al snel gevuld met rook, maar de brandweer kon niet direct achterhalen waar de brandhaard precies was.

Ruim een half uur later had de brandweer de bron van de rookwolken gelokaliseerd. Daardoor hoefden de huizen in de directe buurt niet ontruimd te worden en kon een extra opgeroepen brandweerauto weer terug naar de kazerne.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio liet aan NH Nieuws weten dat het vuur daarna snel onder controle was. Verder is het onduidelijk of er iemand gewond is geraakt van de vrijgekomen rook.