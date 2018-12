Vedder verslaat titelverdedigster op NK tennis

AMSTERDAM - Eva Vedder heeft op de NK tennis voor een verassing gezorgd door titelverdedigste Chayenne Ewijk te verslaan. Het 19-jarige talent versloeg Ewijk in drie spannende sets en mag in de tweede ronde spelen tegen Arianne Hartono.

Vedder begon sterk aan de partij en snoepte al snel een servicegame van Ewijk af. De titelverdedigster wist nog wel terug te komen maar nadat Vedder op 5-5 opnieuw de servicegame van Ewijk afpakte trok Vedder de set naar zich toe. Nadat de tweede set redelijk eenvoudig door Ewijk werd gewonnen ontstond er in de derde set een boeiend gevecht. Vedder kwam al snel op 2-0 maar zag Ewijk weer langszij komen waarna het gelijk op ging tot 5-4. Vedder in de servicegame van de titelverdedigster 15-40 voor en maakte het na een spannende rally af op haar tweede Matchpoint.

Tevreden

Vedder was zeer tevreden met de overwinning "Ik ben zeker tevreden en ook over grote delen van mijn spel. Dit is wel een lekkere manier om het toernooi binnen te komen" aldus de winnares.