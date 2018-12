Ouwe Sunderklaas op Texel: "Eerst speulen, dan pas bier drinken"

TEXEL - Ze zou de jongeren er wel aan de haren bij willen slepen. Suzan Eelman (24) is zelf verwoed Ouwe Sunderklaasspeelster en zou niets liever willen dat leeftijd genoten ook meedoen. Maar die gaan liever direct de kroeg in, zonder te 'speulen'. "Het is een mooie Tesselse traditie die dreigt verloren te gaan. Hou hem levend."

Elk jaar op 12 december wordt op Texel Ouwe sunderklaas gevierd. Een soort carnaval, maar dan net even anders. De overeenkomst is dat er ook veel gedronken en gehost wordt in de cafe's, maar het grote verschil is dat er "gespeuld" wordt op het eiland. Tesselaars beelden in verschillende acts gebeurtenissen van het afgelopen jaar uit. Daarbij worden politici, bekende Tesselaars of beruchte overkanters op de hak genomen.

Peter Haker is in het dagelijks leven vakslager. Maar in november begint het te kriebelen. Dan breekt de Ouwe Sundertijd aan. Tot ergernis van zijn vrouw, die er niks mee heeft. Enkele weken sluit Peter zich in de avonduren af voor de buitenwereld om met zijn groep Ouwe Sunderklaas voor te bereiden. Hij doet al sinds zijn jongensjaren mee. Ben Eelman is al die tijd zijn maat maar inmiddels is de groep uitgebreid met Dick en Els Blom, Annet, de vrouw van Ben en Suzan, Ben's dochter. De groep doet inmiddels al weer heel wat jaartjes mee en won verschillende eerste prijzen.

Kabelbaan voor toeristen

Dit jaar is het onderwerp dat ze de aanleg van nieuwe natuur speulen en alle afzettingen die dat met zich mee brengt. Peter speelt een Duitser die van hot naar her gestuurd wordt door een verkeersregelaar. Uiteindelijk komen ze met een oplossing voor het probleem: een kabelbaan waarin toeristen en vogelliefhebbers Texel vanuit de lucht kunnen beleven.

Op de avond van Ouwe Sunderklaas trekt de groep vol enthousiasme door het centrum van Den Burg. Op verschillende plekken houdt de kar stil en wordt de act vol enthousiasme opgevoerd. Naast de verschillende grote acts doen er ook duo's en eenlingen mee. Vroeger waren er veel meer spelers en ook meer toeschouwers. Het baart Peter zorgen. "Tegenwoordig wordt Ouwe Sunderklaas meer een soort carnaval: drie dagen drinken in de kroegen. De traditie verwatert daardoor en dat is jammer. Veel jongeren willen niet meer speulen. Ik zou zeggen, eerst speulen dan drinken."

Promoten

Sinds drie jaar staat Ouwe Sunderklaas op de lijst beschermd erfgoed. Helemaal verdwijnen gaat het dus niet. Maar voor fanatiek speulster Suzan is het van belang dat de traditie levend gehouden wordt. "Het zou toch zonde zijn als het verloren gaat. Ik zou wel langs de scholen willen gaan om Ouwe Sunder te promoten. "Ik hoop dat de jongeren van nu het weer oppikken, desnoods spreken ze mij aan. Dat er weer veel meer teams komen en dat ze gaan speulen."

De groep van Peter zou uiteindelijk de derde prijs winnen.