VIDEO: Man aangehouden na bedreigen van meerdere mensen met mes op Schiphol Plaza Foto: YouTube / Ralph Lemarechal Foto: AT5

SCHIPHOL - Een deel van Schiphol Plaza is vanavond ontruimd nadat een man meerdere mensen met een mes bedreigde en schreeuwde dat er "iets in zijn tas zat". Inmiddels is de man aangehouden en is de luchthaven weer toegankelijk.

Er zijn geen gewonden gevallen. De marechaussee heeft de tas van de man onderzocht, maar kon niks schadelijks vinden. Het treinverkeer vanaf de luchthaven lag tijdelijk plat, maar inmiddels rijden de treinen weer. Een getuige meldde tijdens de ontruiming aan AT5: "Er is een lint gespannen en je kan niet bij de uitgangen. Alleen de deur van aankomst 1 is open. Ook moesten alle winkels dicht. Er staat een hoop marechaussee, ook zag ik een hond. Midden in Plaza staat een koffer, die wordt nu onderzocht." Op deze video is de arrestatie te zien:

Vorig jaar gebeurde een soortgelijk incident. Een man liep op 15 december 2017 dreigend met een mes het bureau van de marechaussee op Schiphol Plaza binnen. Daar was één bezoeker aanwezig, die meteen in veiligheid werd gebracht, en een onbekend aantal mensen van de marechaussee. De dreiger werd in zijn been geschoten en daarna naar het VUmc gebracht. Lees ook: VIDEO: Marechaussee schiet verwarde man neer: Schiphol Plaza korte tijd ontruimd Het ging toen om een verward persoon. Hij kreeg een half jaar celstraf voor het veroorzaken van de paniek. ? Whatsapp ons!

