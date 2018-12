Deel dit artikel:













Circuit Zandvoort al virtueel te berijden in Formule 1-wagen Foto: ANP

ZANDVOORT - De kans is heel groot dat de coureurs van de Formule 1 in 2020 met hun bolides over het asfalt van Circuit Zandvoort racen. Om alvast een beetje in de stemming te komen, is de Nederlandse baan virtueel te berijden.

Dat blijkt uit een video van Formule1.nl. Alles van het iconische circuit is erin verwerkt: de duinen, de tribune en de RedBull racewagen van Max Verstappen. Lees ook: 'Nederlandse Grand Prix op Formule 1-kalender voor 2020' Eerder liet Prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het circuit in Zandvoort, al weten dat Zandvoort de voorkeur heeft, vanwege de racegeschiedenis in de duinen. Daarvoor moet nog wel flink wat geld worden opgehoest, want de organisatiekosten voor het evenement zouden naar schatting 30 tot 40 miljoen euro bedragen. Dat geld moet bij investeerders of het bedrijfsleven vandaan komen, want het circuit krijgt geen staatssteun. 💬 Whatsapp ons!

