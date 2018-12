Auto's botsen op elkaar in Aalsmeer: persoon gewond naar ziekenhuis

AALSMEER - Twee auto's zijn vanavond op de Machineweg in Aalsmeer tegen elkaar gebotst. Volgens een omstander is zeker één automobilist naar het ziekenhuis gebracht.

Een van de auto's kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal. De ander in een hekwerk van een brug. De ravage aan beide voertuigen is groot. Op foto's is te zien dat er veel onderdelen op de straat verspreid liggen.

Een van de automobilisten zou volgens een ooggetuige gewond zijn geraakt. Hoe het met het slachtoffer is, is niet bekend. Beide voertuigen zijn door een berger weggesleept.