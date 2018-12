Honderden Rijpers in touw voor Midwinterfeest: "Dit is onze trots"

DE RIJP - De Rijp is dit weekend compleet omgetoverd tot kerstdorp uit de 18e eeuw. Het dorpje ondergaat de metamorfose voor het Midwinterfeest dat om het jaar wordt gehouden. Vanavond is de opening en daarna is het twee dagen feest.

Zo vlak voor het begin van het Midwinterfeest zijn talloze Rijpers er maar druk mee. De laatste netten moeten gespannen, strobalen geplaatst en waslijnen volgehangen met was. De aankleding van het dorp krijgt alle aandacht van de bijna 600 inwoners die actief mee doen: "Dit is onze trots", legt een geboren en getogen Rijper uit.

Geen Dickens-thema

Deze negende editie van het Midwinterfeest is overigens een bijzondere: het Dickens-thema wordt losgelaten. Vanaf nu ligt de aandacht bij het eigen rijke Rijper verleden van walvisvaart en haringvangst. Steeds meer dorpen en steden hullen zich in deze tijd in Dickens-sferen. De Rijp wil zich daarom blijven onderscheiden.

"Wat hebben we met Dickens?", vraagt Gerard Kuijn, voorzitter van het Midwinterfeest, zich hardop af. "Weinig. Maar we hebben wel iets met onze eigen bekende Rijpers: Jan Boon, Jan Leeghwater en Jan Janszn Weltevree." Helemaal los van Dickens raken ze niet. "Jan Boon komt uit dezelfde periode. Maar we gaan nu dus ook verder terug in de tijd."

Pendelbussen

Tegen de 40.000 bezoekers worden er verwacht dit weekend. Die mensen wordt aangeraden gebruik te maken van de verschillende gratis pendelbussen. Auto's mogen het centrum van De Rijp niet in. Betaald parkeren kan op het parkeerterrein buiten het dorp. Vanuit daar rijdt er een busje naar het centrum.

NH Events is zaterdag aanwezig bij het Midwinterfeest en zal aan het eind van de middag verslag doen vanuit nostalgisch De Rijp.