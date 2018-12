Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











27 stoelen en doos vol servies voor Dankjewel Diner Foto: NH Nieuws / Stephan Brandhorst

AMSTERDAM - Er blijven maar spullen binnenstromen voor het Dankjewel Diner, dat dinsdag 17 december plaatsvindt in de Q-Factory in Amsterdam. Vandaag gingen we langs bij twee Amsterdammers, die wel wat spullen konden missen.

Eugène van Eijndhoven uit Amsterdam-Oostpoort en Maria Brouwer uit Amsterdam-Noord dragen met hun spullen ook een steentje bij aan het diner. Eugène had 27 stoelen op zijn zolder staan en Maria had een doos vol met servies in de aanbieding voor het Dankjewel Diner. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003