Heerhugowaardse wethouder beveiligd na bedreiging

HEERHUGOWAARD - Een wethouder in Heerhugowaard wordt naar aanleiding van een bedreiging beveiligd. Dat zegt burgemeester Bert Blase in een interview met NH Nieuws.

"De wethouder heeft te horen gekregen dat ze hem weten te vinden, dus er is overleg geweest met politie hoe we dit in de hand kunnen houden", zegt de burgemeester tegen NH Nieuws.

Om welke wethouder het gaat wil Blase niet kwijt, en ook niet uit welke hoek het komt. "Het speelt nu nog, en we willen ons niet in de kaart laten kijken", aldus de burgemeester. Wel is er contact met politie en justitie. "Er is nu sprake van beveiliging."