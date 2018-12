Deel dit artikel:













GroenLinks uit zorgen over jongeren bij Transferium: "Groep gebaat bij stabiliteit" Foto: NH Nieuws

HEERHUGOWAARD - Twaalf fractievoorzitters van GroenLinks en Tweede Kamerlid Lisa Westerveld hebben hun zorgen geuit over de toekomst van de jongeren in Transferium. Vorige week heeft de rechter besloten dat achttien Noord-Hollandse gemeenten in hun recht stonden om de aanbesteding van de gesloten jeugdzorg over te hevelen van Parlan naar Horizon.

"Dit zorgt voor grote onrust, omdat we hier te maken hebben met jongeren met zeer complexe problemen die vaak al een lange geschiedenis in de jeugdhulp hebben. Deze groep is juist gebaat bij stabiliteit", aldus de politieke partij in een persbericht. Lees ook: Transferium over verlies jeugdzorg-rechtszaak: "We zijn erg verdrietig" Transferium, een gesloten instelling uit Heerhugowaard, vocht de openbare aanbesteding van de achttien gemeenten aan. Zij vreesden dat ongeveer honderd kwetsbare jongeren opeens buiten de regio, bij Horizon in Zuid-Holland, zouden worden geplaatst. "Wij denken dat de kwaliteit van de zorg voor de kinderen, die echt enorme problemen hebben, gaat verminderen", zo vertelde directeur Vrank Post aan NH Nieuws. De partij doet een oproep om de jongeren de garantie te geven dat ze in deze regio kunnen blijven wonen en het traject af kunnen maken. 💬 Whatsapp ons!

