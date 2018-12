Acteur Robert de Niro blijkt Alkmaarse roots te hebben: "Beetje een kaaskop!"

ALKMAAR - Taxi Driver, The Godfather, Meet The Fockers: zomaar een greep uit het lijstje van de talloze films waar de wereldberoemde acteur Robert de Niro in heeft gespeeld. En wat blijkt nu: deze Amerikaanse grootheid heeft Alkmaarse roots!

Dat ontdekte Olivier Mertens, een expert in de genealogie, die het op zijn beurt weer doorspeelde aan het Regionaal Archief Alkmaar. "Wij vonden het een erg leuke ontdekking", zo vertelt Harry de Raad. "Blijkbaar is De Niro via zijn moeder, Virginia Admiral, de achterkleinzoon van Nicholas Admiral, die als Klaas Admiraal geboren werd in Schoorl."

Amerikaanse namen

De kleine Klaas emigreerde in 1855 met zijn moeder Neeltje Bakker en vader Jacob Admiraal, die in 1818 geboren werd in Alkmaar, naar de Verenigde Staten. "Het grappige is dat ze oer-Hollandse namen hebben, maar in Amerika werd dat 'Jacob Admiral' en 'Nellie Baker'", aldus Harry.

De geboorteakte van Klaas Admiraal, de overgrootvader van Robert de Niro:



De vader van die Jacob Admiraal - volg je het nog? - was Gerrit Admiraal. Hij was boer en jager van trekschuiten. Zijn vrouw, en de moeder van Jacob, was de uit Egmond aan den Hoef afkomstige Antje Mooij. Het gezinnetje woonde aan de Omval bij Alkmaar.

'Kaaskop'

"Wie had 't ooit kunnen denken, het archetypische Italiaanse filmicoon is gewoon deels een 'kaaskop'", zo lacht Harry. "Erg bijzonder!"

De inschrijving van de familie Admiraal in het bevolkingsregister van Schoorl: