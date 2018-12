Splinternieuwe zeehondenambulance voor RTZ Velsen: "Dankbaar en dolblij"

IJMUIDEN - Bij RTZ Velsen kunnen ze hun geluk niet op. Door een gift van stichting Dierenlot kan de hulpverlening aan zeehonden worden voortgezet met een hagelnieuwe zeehondenambulance.

Dave de Koning kon vandaag de sleutels in ontvangst nemen. "Dit is natuurlijk geweldig, want je hebt gewoon vervoer nodig om de beesten te kunnen helpen", vertelt hij NH Nieuws. "De oude wagen had meer dan drie ton gedraaid en loopt echt op zijn laatste benen. We zijn daarom erg dankbaar en dolblij dat we de dieren kunnen blijven helpen", aldus De Koning.

Lees ook: Reddingsteam probeert zeehond in IJmuiden te redden



RTZ Velsen helpt in de IJmond vrijwillig zeedieren in nood.