Blinde Toos durft niet met hond door 'knaltunnel': "Rotje kan alles kapotmaken"

BUSSUM - Cooper, de geleidehond van Toos Schippers uit Bussum, voelt de jaarwisseling al aankomen. Door de vuurwerkstress blijft hij het liefst alleen nog maar thuis. Even lekker wandelen op de hei is er al helemaal niet meer bij, want dan moeten ze door het populairste knaltunneltje van Bussum.

Het tunneltje onder de A1 tussen Bussum en Huizen is een belangrijke verbinding voor fietsers en wandelaars. Maar vanwege de galmende werking is het ook zeer geliefd bij jongeren die rotjes afsteken. De omwonenden klagen al jaren over de knallen, maar ze zien bijna nooit dat de politie hier tegen optreedt.

Lees ook: Meerdere gemeenten Noord-Holland zijn voor vuurwerkverbod

Toos laat graag haar geleidehond uit op de hei aan de andere kant van de tunnel, maar de tocht door de tunnel wordt met de dag enger. Omdat ze zelf niets ziet, kan ze ook niet van te voren inschatten of er jongens met vuurwerk staan. "De knallen klinken daar zo hard. Als daar iets gebeurt, is Cooper echt voor het leven getraumatiseerd", vreest Toos.

Elk jaar opnieuw raken huisdieren gestrest door vuurwerk, maar als een geleidehond zijn werk niet meer kan doen wordt 'ie afgekeurd. "Dat is heel erg voor de hond en voor de mensen, want een geleidehond kost heel veel geld. Die worden wel twee jaar lang getraind voor het moeilijke werk. Eén rotje in de buurt kan alles stukmaken", vertelt Toos tegen NH Nieuws als we naar het tunneltje lopen.

Lees ook: Haarlems koppel bezorgt hond rustige jaarwisseling met nachtje vakantiepark

Het is rustig bij het tunneltje. De schoolvakantie is nog niet begonnen en er wordt nog maar weinig geknald. Toch vertikt Cooper het nu al om in de buurt van het tunneltje te lopen. "Hij gaat helemaal in staking. Hij wil alleen maar dat ik met hem naar huis ga", vertelt Toos als Cooper niet verder wil.

Meldpunt

Volgens Toos doet de gemeente Gooise Meren veel te weinig tegen de vuurwerkoverlast. Ze vindt dat er beter gecommuniceerd en gehandhaafd moet worden. Er moet ook een meldpunt voor de burgers komen. "En dan moeten ze ook direct komen en ingrijpen. Dan kunnen ze op heterdaad de jongens aanspreken en die moeten dat dan ook echt goed voelen", aldus Toos Schippers.