Schaapskudde krijgt wintercheck: "Fijn dat ze allemaal weer even thuis zijn"

EGMOND AAN DEN HOEF - De duizend schapen van herder Marijke Dirkson zijn weer klaar voor de winter. De dieren, die normaal het duingebied van Bergen kort houden, zijn allemaal even thuis om helemaal nagekeken te worden. "Het is eigenlijk een soort APK voor de schapen", aldus Dirkson.

De dieren zijn uit de duinen gehaald om in een loods in Egmond aan den Hoef grondig te worden gecontroleerd. "We kijken elk schaap na op dracht door middel van een echo. Ook controleren we de hoeven. Het achterste van de schapen wordt geschoren zodat ze geen last van krijgen van hun ontlasting als ze tijdens de winter in het weiland staan."

Regenboog

Om al die schapen winterklaar te krijgen, moet de boekhouding wel op orde zijn. En daarom lopen de schapen erbij alsof ze onder een regenboog zijn gelopen. De dieren hebben allemaal felgekleurde stippen op hun vacht. "Op die manier weten we wanneer de schapen lammetjes krijgen en ook of er een of twee lammetjes inzitten."

Om dat te ontdekken maakt veearts Judith van Andel van elk dier een echo. En dat is eigenlijk een soort lopende bandwerk. Als het ene schaap klaar is, gaat het deurtje open zodat de volgende in de rij kan aansluiten. "Het is mooi om dit te doen, maar ik zou het niet het hele jaar door kunnen. Als de lammetjes in het voorjaar geboren worden, ben ik wat uit evenwicht, want dan is mijn rechterarm een stuk meer ontwikkeld dan mijn linkerarm, haha."