Morgen live: landing van de Corendon-jumbo op Schiphol Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - Het is een eenmalige gebeurtenis en morgen exclusief en live op NH Nieuws te volgen: rond 15.30 landt de voormalige KLM-Boeing 747-400 van Corendon op Schiphol. De bijna dertig jaar oude jumbo is de afgelopen dagen in Rome overgespoten in Corendon-kleuren en is bestemd voor de tuin van het nabijgelegen Village Hotel.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De Corendon-jumbo vliegt morgen zijn laatste vlucht ooit met een KLM-vluchtnummer: KL9872. Het toestel is feitelijk nog eigendom van KLM en zal pas na de landing op Schiphol worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Wij zullen de aankomst van de Boeing 747 live op uitzenden. Lees ook: Voormalige KLM-jumbo overgespoten in Corendon-kleuren Het toestel, nu de oudste nog luchtwaardige Boeing 747-400 ter wereld, werd op 2 december naar Rome gevlogen om het KLM-blauw te vervangen voor de rood-witte kleuren van Corendon. De jumbo is gekocht om als publiekstrekker neer te zetten in de tuin van het Corendon Village Hotel bij Schiphol. NH Nieuws mocht afgelopen dinsdag in Rome meekijken naar hoe de jumbo werd overgespoten in de nieuwe kleuren

Het duurt nog twee maanden voordat de Boeing daadwerkelijk in de hoteltuin te bewonderen zal zijn. Eerst worden de nog bruikbare motoren eraf gehaald en komen er nep-motoren onder te hangen. Het toestel zal in februari gereed zijn voor transport. Daar worden drie nachten voor uitgetrokken. Oversteken

De Boeing wordt door transportbedrijf Mammoet door de weilanden rond Schiphol in zijn geheel, dus met vleugels, stabilo en staart er nog aan, naar het hotel getransporteerd. De 747 wordt op een dieplader gehesen en zal naar verwachting in de nacht van 9 op 10 februari de A9 oversteken. Een deel van de snelweg wordt die nacht voor verkeer afgesloten.