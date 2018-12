Vakbond maakt in vissershaven IJmuiden kabaal voor pensioen havenarbeiders

IJMUIDEN - Terwijl de politiebond en FNV Havens een grootscheepse manifestatie houden in de Rotterdamse haven, laat ook Jan Müter van FNV IJmond zich in de vissershaven van IJmuiden luidkeels horen. "Wij staan hier voor een sociaal pensioen."

Müters stem schalt over de Trawlerkade tijdens de actie. En dat is hard nodig, vertelt hij voor de camera van NH Nieuws. "Havenarbeiders, maar ook mensen van de politie halen meestal de 65 niet op een gezonde manier. En dus strijden we voor een sociaal pensioen. Deze mensen moet je niet door laten werken tot hun 68ste", aldus een strijdbare Müter, die ter plekke werd vergezeld door vakbondsleden en slechts enkele havenarbeiders.

Een vervroegd pensioen is één van de struikelpunten die het overleg over de vernieuwing van het pensioenstelsel deed klappen. Nico van Nijendaal legt uit waarom dit zo'n belangrijk punt is. "De werkdruk wordt steeds verder opgevoerd, maar er wordt niet gekeken of de mensen het nog wel kunnen uitvoeren."

Ook pleit FNV voor het opheffen van de fiscale boete om met vervroegd pensioen te gaan.

Druk opvoeren

De FNV gaat dit jaar nog vaker de straat op met acties. "We gaan de druk opbouwen in aanloop naar de verkiezingen in maart. Want willen we sociaal of asociaal land?"