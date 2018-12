Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zien: sloop GAK-gebouw in Hilversum in volle gang Foto: Timo Hosper Foto: Timo Hosper Foto: Timo Hosper Foto: Timo Hosper

HILVERSUM - Van het gebouw van de GAK (gemeentelijk administratiekantoor) in Hilversum is al niet veel meer over. De sloop is in volle gang en het is nauwelijks nog als een gebouw te herkennen.

Veel mensen komen elke dag even langs bij het pand dat vlak voor het station van Hilversum stond. Het was exact veertig jaar geleden op papier ontworpen en in 1984 opgeleverd. En nu verdwijnt het uit het straatbeeld. Hoewel het volgens velen een lelijk gebouw is, was het volgens de architect juist een zorgvuldig ontworpen pand. Afgelopen zomer gaf hij voor de Gooi en Eemlander een laatste rondleiding door het GAK-gebouw. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003