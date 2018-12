Van Stappershoef weer bij Volendam-selectie voor duel met Roda JC

VOLENDAM - Na twee verliespartijen op rij staat FC Volendam weer met beide benen op de grond. De ploeg van Hans de Koning heeft er echter alle vertrouwen in dat het kalenderjaar op een goede manier wordt afgesloten. Te beginnen met het uitduel van vrijdagavond bij Roda JC.

Darryl Bäly, die dit seizoen nog amper een duel miste, is door zijn rode kaart van vorige week geschorst tegen de Limburgers. Ook Mitchell Michaelis doet door zijn hoofdblessure logischerwijs niet mee. Gijs Smal is terug bij de selectie na zijn schorsing en ook doelman Jordi van Stappershoef is terug bij de ploeg. Tegen Roda JC is hij de stand-in van Nordin Bakker, die in de basiself staat. Van Stappershoef is deze week medisch fit verklaard en maakt zondag met Jong FC Volendam tegen Dongen zijn eerste minuten na zijn blessure.

Periode

"Hij heeft een week of twaalf niet gekeept, dus hij zal eerst weer zijn minuten moeten maken om wedstrijdritme op te doen", zegt De Koning, die liever naar de algemene ranglijst kijkt dan naar de stand in de tweede periode. Daarin staat Volendam vier punten achter op koploper FC Den Bosch. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan. "Het gaat erom dat we in mei aan de goede kant van de ranglijst zitten. Je weet het nooit, want iedereen kan in deze competitie van elkaar winnen en verliezen. Als het morgen allemaal goed gaat maken we misschien weer een kans in de periode", aldus de trainer.

Variatie

Roda JC is na NEC en FC Twente de derde 'grote' tegenstander op rij. Toch ziet De Koning kansen. "Het is natuurlijk een ploeg die met veel variatie kan spelen", weet hij. "Ze spelen verschillende formaties en daar hebben we ons goed op voorbereid. Dan is het de vorm van de dag, maar we willen de punten natuurlijk wel mee naar huis nemen."

Het duel tussen Roda JC en FC Volendam begint morgenavond om 20.00 uur en is live te volgen op de radio bij NH Sport. Edward Dekker is de commentator.