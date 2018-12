Inwoners Uithoorn luiden noodklok: alle groei Schiphol komt op Aalsmeerbaan

SCHIPHOL - Inwoners van Uithoorn vrezen het ergste als Schiphol na 2020 verder mag groeien: alle toekomstige groei zal op de Aalsmeerbaan terechtkomen. Dat laat een groep bewoners aan NH Nieuws weten na een gesprek met de Omgevingsraad Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland.

De bezorgde bewoners wonen in de wijk Legmeer, recht onder de vertrekroute van de Aalsmeerbaan. Vliegtuigen die vanaf deze baan starten maken daar een bocht die volgens de bewoners veel lager wordt genomen dan is afgesproken, waardoor de overlast "ondraaglijk" is geworden.

Voorzitter Hans Alders van de Omgevingsraad Schiphol en Luchtverkeersleiding-topman Michiel van Dorst waren vandaag naar Legmeer gekomen voor een zogenaamd 'huiskamergesprek' met de omwonenden. De afgelopen weken zijn daar meerdere van geweest in omgeving van Schiphol. Ook Schipholbaas Dick Benschop is daar soms bij.

Verontwaardiging

Tijdens het gesprek van vanmiddag hebben de bewoners hen laten weten dat zij het onaanvaardbaar vinden dat het aantal starts met 75 procent is toegenomen in de afgelopen zes jaar: van 40.000 naar 69.700. Dat is een gemiddelde van 190 starts per dag. De verontwaardiging was groot toen Alders hen vertelde dat die toename in 2013 door de gemeenteraad is goedgekeurd.

Teleurgesteld

De bewoners zijn teleurgesteld dat er geen alternatieven zijn voor nieuwe uitvliegroutes boven hun wijk. Dat bleek gisteren, na een onderzoek dat de gemeente Uithoorn had laten uitvoeren. Toch gaat Schiphol-wethouder Hans Bouma zich hard maken voor alternatieven om de overlast te beperken.

Pas op de plaats

Als Schiphol na 2020 zou mogen doorgroeien, wordt er gevreesd dat al die overlast voor de rekening van de bewoners van Legmeer zal komen. Volgens hen is er geen ruimte meer op de primaire banen van Schiphol, de Polderbaan en de Kaagbaan, en zal de Aalsmeerbaan tegen alle afspraken in ook een hoofdbaan worden.

Met een open brief van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) roepen zij Den Haag op om 'pas op de plaats te maken' en eerst nieuwe maatregelen te onderzoeken voor er eventueel verder gegroeid kan worden. "Praat daarna pas over mogelijke toekomstige groei. Niet nu al", aldus de bewoners.