Nieuw akkoord bereidt arbeidsmarkt voor op werk van morgen Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - De arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is volop in beweging. Banen veranderen door technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Daarom tekenen negentig organisaties in de MRA het Regionaal Skillsakkoord om werkenden en werkzoekenden beter voor te bereiden op het werk van morgen.

De vaardigheden die iemand heeft geleerd voor een vak volstaan in sommige gevallen niet meer. Zo had een automonteur twintig jaar geleden andere kennis en vaardigheden nodig dan de automonteur van nu. Dat vraagt om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen en het belang daarvan inziet. Niet alleen in de vorm van het halen van diploma's, maar ook in het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden. "Ik ben erg blij met dit Regionaal Skillsakkoord dat met zoveel vertegenwoordigers van landelijke brancheorganisaties, het bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten wordt gesloten. Zij vormen daarmee een regionaal netwerk om met elkaar te werken aan een op skills georiënteerde arbeidsmarkt. Dit maakt de arbeidsmarkt flexibeler", zegt wethouder Kukenheim van de gemeente Amsterdam. Een groot aantal partijen dat het akkoord ondertekent, gaat ook aan de slag met ruim vijftig innovatiedeals. Een voorbeeld daarvan is een pilot om zij-instromers verkort op te leiden tot apothekersassistent.