Gigantisch dak op Kookgashouder Tata Steel geplaatst Foto: Tata Steel

IJMOND - De bouw van de nieuwe Kookgashouder bij Tata Steel heeft vandaag een hoogtepunt bereikt. Het grote dak is er namelijk opgetakeld. En dat was geen makkelijk klus: het gevaarte is liefst 52 meter breed en weegt 275 ton.

De nieuwe Kookgashouder wordt naast de bestaande gebouwd en wordt tweemaal zo groot. Op die manier kan het kookgas dat in de gashouder wordt opgestookt, effectiever worden benut en hoeft er minder te worden afgefakkeld. Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw in de zomer van 2019 in gebruik genomen. De oude gashouder zal dan worden gesloopt.

