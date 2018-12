Fitnesstoestellen sieren schoolplein van Savornin Lohmanschool

HILVERSUM - Om jongeren aan het bewegen te krijgen, zijn gisteren fitnesstoestellen geplaatst op het schoolplein van de Savornin Lohmanschool in Hilversum. Wethouder Arno Scheepers probeerde de toestellen met de kinderen gelijk uit.

De fitnesstoestellen zijn bedoeld voor zowel leerlingen van de school als voor bewoners uit de wijk.

In Hilversum Zuid is volgens de gemeente behoefte aan openbare fitnesstoestellen. De Savornin Lohmanschool gaf op verzoek van de buurtcoördinator aan dat de toestellen op het schoolplein mochten worden geplaatst. De gemeente financiert, plaatst en onderhoudt de toestellen. De school zorgt ervoor dat er geen rommel op het schoolplein ligt.

Bewegen stimuleren

De bewonersvereniging zet zich in om de toestellen onder de aandacht te brengen, en bewegen te stimuleren. Wethouder Scheepers is verguld met het initiatief: "Dit vind ik nou een mooi voorbeeld van hoe de samenwerking tussen de buurt, de school en de gemeente het bewegen voor iedereen in de wijk toegankelijker maakt."