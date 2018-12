Medemblikkers willen vuurwerkvrije zones: "Wij blijven thuis vanwege de rieten kap"

MEDEMBLIK - Medemblikkers willen graag vuurwerkvrije zones, met name in de woonplaatsen waar veel monumentale panden met rieten daken staan. Burgemeester Frank Streng begrijpt de zorgen, maar ziet vuurwerkvrije zones niet als een oplossing.

"Wij zijn een landelijke gemeente met zeventien kernen en dat betekent dat het op het punt van de handhaafbaarheid een probleem is", aldus burgemeester Frank Streng. Gemeente Medemblik wil geen algeheel vuurwerkverbod. Ook stelt de gemeente geen vuurwerkvrije zones aan. "We gaan het gesprek aan met inwoners en stimuleren hen om eigen initiatief te nemen en om met elkaar alert te zijn."

Vuurwerkvrije zones

"Laat het vuurwerk concentreren bijvoorbeeld op het dorpsplein", zegt een bewoner uit Andijk die in een boerderij met rieten kap woont. Ieder jaar blijft ze met oud- en nieuw bewust thuis om een oogje in het zeil te kunnen houden. Een bewoonster uit Hauwert ziet het voor zich dat er, in plaats van vuurwerkvrije zones, specifieke zones worden ingericht waar je vuurwerk mag afsteken. "Doe daar wat leuks mee. Zet er een leuke kraam met drankjes en hapjes neer en lok ze daar naar toe."

Voorlichting

Afgelopen donderdag werd er tijdens de raadsvergadering een motie aangenomen over het beter informeren van inwoners - in meerdere talen - over het gebruik, gevaar en overlast van vuurwerk. Ook zal de gemeente Medemblik voor komend jaar onderzoeken op welke manier ze ideeën van inwoners beter kunnen faciliteren.

In andere gemeenten als Enkhuizen, Hoorn en Stede Broec willen ze geen algeheel verbod en ook geen vuurwerkvrije zones. In Drechterland werden er afgelopen jaar wel vuurwerkvrije zones ingesteld, maar ook zij zien daar dit jaar vanaf. Wel kunnen inwoners een aanvraag indienen. Het gebruik van wensballonnen is in Drechterland wel verboden.