Nederlandse hockeyers verslaan India en bereiken halve finale

BHUBANESWAR - De Nederlandse hockeymannen zijn erin geslaagd om de halve finale te bereiken van het wereldkampioenschap. De ploeg van coach Max Caldas hield het lang spannend tegen gastland India, maar was uiteindelijk toch met 2-1 de baas.

Nederland kende een lastig begin van de wedstrijd. Het in grote getalen naar het stadion gekomen publiek liet zich luidkeels horen voor India. Zij kwamen in het eerste kwart dan ook op voorsprong. Een strafcorner werd niet lekker verwerkt door Oranje en daar profiteerde Singh Akashdeep van: 0-1. Toch hoefde Nederland niet lang tegen een achterstand aan te kijken. Met nog een paar seconden te gaan in het eerste kwart zorgde Bloemendaal-speler Thierry Brinkman voor de gelijkmaker.

In het tweede en het derde kwart gebeurde er niet veel. De ploegen waren gelijkwaardig aan elkaar en er werden geen grote kansen gecreërd. Dat was in het laatste kwart wel anders. Jeroen Hertzberger leek de bevrijdende 2-1 te maken, maar deze werd afgekeurd door de videoscheidsrechter. Even later was het alsnog raak. Mink van der Weerden pushte raak uit een strafcorner en zorgde er daarmee voor dat zijn ploeg door gaat naar de halve finale. Daarin treffen zij het sterke Australië.