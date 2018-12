Deel dit artikel:













'Positief gesprek' tussen Heemsteedse groenteboer en burgemeester na drugsinval Foto: NH Nieuws

HEEMSTEDE - De Heemsteedse groenteboer Silvio Houweling heeft met burgemeester Astrid Nienhuis gesproken over de inval van de politie in zijn groentewinkel. De agenten waren op zoek naar harddrugs, maar troffen niks aan. Houweling is er zwaar ontdaan over en wilde graag met Nienhuis om de tafel.

De agenten vielen de groentewinkel aan het einde van een werkdag binnen. Houweling moest op zijn knieën gaan zitten, terwijl zijn zaak binnenstebuiten werd gekeerd. De politie had verschillende meerdere anonieme tips ontvangen dat er in de winkel van Silvio drugs zouden worden verhandeld, iets wat de groenteboer ten stelligste ontkent. Hij vermoedt dat iemand hem op die manier het werk onmogelijk wil maken. NH Nieuws zocht de groenteboer na de inval op. (Artikel gaat verder onder de video)

Burgemeester

Houweling wilde graag met burgemeester Nienhuis praten over de impact van de inval. Nienhuis wist dat de inval plaats zou vinden. Vanmiddag was het zover, Houweling had een aantal vragen aan haar. (Artikel gaat verder onder de video)

Positief

Houweling heeft gesproken met de burgemeester en een afgevaardigde van de politie. De burgemeester en de groenteboer zeggen na afloop dat ze een 'positief gesprek' met elkaar hebben gehad, maar doen verder geen mededelingen over de inhoud. De politie liet eerder al weten dat ze met dit soort invallen 'niet over één nacht ijs gaan'. Ook een klant van de groenteboer werd even voor de inval buiten op straat door de politie aangehouden. Zijn boodschappentas werd doorzocht, maar ook daar werd niets in aangetroffen. Lees ook: Heemsteedse groenteboer zwaar ontdaan na drugsinval politie 💬 Whatsapp ons!

