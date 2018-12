Nibbixwoud krijgt appartementencomplex voor jong en oud

NIBBIXWOUD - Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik heeft de definitieve opdrachtbevestiging gegeven aan projectontwikkelaar HSB uit Volendam voor de ontwikkeling van het voormalig SEW-terrein. Er wordt een klein appartementencomplex voor starters en senioren gebouwd.

Er komen zes seniorenwoningen op de begane grond, met een voor- en achtertuin en een ruimte voor berging. Boven de seniorenwoningen komen zes starterswoningen met een ruim dakterras op het zuiden. Het appartementencomplex in Nibbixwoud combineert beide doelgroepen.

Lees ook: Holenkwartier wordt nieuw woon- en werkgebied in Hoorn

"We willen bouwen zodat wij jongeren een toekomst in hun eigen dorp kunnen bieden en ouderen passende huisvesting. Want alleen met voldoende woningen en inwoners kunnen we het huidige voorzieningenaanbod op peil houden of verbeteren", aldus wethouder Andrea van Langen.

Inschrijvingen

Via een openbare inschrijvingen konden verschillende ontwikkelaars zich inschrijven met een ontwerp voor de beschikbare grond. Een commissie beoordeelde vier inschrijvingen. Uiteindelijk bleek HSB aan de gevraagde functionele eisen en ruimtelijke kwaliteit te voldoen.

Duurzaam plan

"We hebben een prachtig duurzaam plan ontwikkeld, dat goed past binnen de bestaande omgeving. De appartementen worden gasloos uitgevoerd. De verkoop van het project start in het eerste kwartaal van 2019 en de bouw staat ingepland in het derde kwartaal", aldus Camiel Honselaar, directeur van HSB.