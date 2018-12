Hilversum streeft naar totaal vuurwerkverbod in de stad

HILVERSUM - Een lokaal vuurwerkverbod voor Hilversum is voor dit jaar onhaalbaar. Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente op vragen van NH Nieuws en de NOS, die samen een groot vuurwerkonderzoek hebben gehouden. Daaruit komt verder naar voren dat Hilversum steeds meer draagvlak wil creëren voor zo'n verbod.

Voor de jaarwisseling van dit jaar wordt er geëxperimenteerd met vrijwillig vuurwerkvrije zones, zo laat een woordvoerder weten. "We blijven in gesprek met de betrokken ministeries en met onze bewoners."

Vuurwerkbom

De overlast van vuurwerk is in Hilversum al jaren een issue, zeker nadat op nieuwjaarsdag 2012 een mega-vuurwerkbom tot ontploffing gebracht bij hotel Gooiland. Als door een wonder vielen daarbij 'slechts' een paar gewonden. Voor burgemeester Pieter Broertjes was dat de figuurlijke druppel. De stad was volgens hem aan een ramp ontsnapt. "Dit nooit meer", zei hij destijds tegen NH Nieuws.

In 2014 werd in Hilversum als eerste gemeente in Nederland een formeel vuurwerkverbod ingesteld. In ruil voor het verbod houdt de gemeente een centrale vuurwerkshow. Er werd vorig jaar gecontroleerd op het afsteken van vuurwerk in de vuurwerkvrije zones, en daarvoor werden ook boetes uitgedeeld.

NH Nieuws - toen nog RTV NH - berichtte in 2012 over de vuurwerkramp waar Hilversum nipt aan was ontsnapt: