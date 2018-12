Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Recordaantal nieuwe woningen in Amsterdam Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - (AT5) De bouw van het aantal woningen in Amsterdam heeft het afgelopen jaar een vlucht genomen. In 2018 is er begonnen met de bouw van 8639 woningen. Bovenop dit aantal werden ook nog eens 1256 tijdelijke woningen bijgebouwd.

Het gaat om een recordaantal nieuwe woningen. De huidige bouwwoede is bovendien, na pieken in de jaren '20 en '80, de derde grote bouwpiek sinds 1900. Dat blijkt uit de bouwcijfers van afgelopen jaar. "Maar zelfs hiermee lossen we de woningnood niet op", zegt wethouder Laurens Ivens (Wonen). De gemeente heeft daarom in het Woningbouwplan vastgelegd dat er elk jaar nog eens 7500 extra huizen bij moeten komen. "Dit zal niet makkelijk zijn, maar alle Amsterdammers verdienen een betaalbaar huis", aldus de wethouder. De meeste van de 8639 woningen worden in Noord gebouwd: van 2709 woningen is gestart met de bouw. Ruim een derde daarvan is sociale huur, al worden er ook veel koopwoningen gebouwd. Betaalbaar houden

In totaal zijn er 3116 gebouwd met een maandelijkse huur onder de 710,68 euro. Daarvan worden 1801 huizen gerealiseerd door woningcorporaties. 1152 woningen krijgen een middeldure huur tussen de 710,68 en 985 euro per maand. De komende jaren wil Ivens vooral het aandeel van deze sociale- en middenhuur uit gaan breiden. "Hierdoor kunnen we Amsterdam betaalbaar houden voor bijvoorbeeld onderwijzers en verplegers."