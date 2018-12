Rechtbank beslist over Kip Jip: diefstal, maar geen straf

AMSTERDAM - (AT5) Werd Kip Jip in 2016 ontvoerd of gered? De rechters hebben vandaag besloten dat de inmiddels overleden kip door de dierenactiviste is gestolen.

De rechtbank heeft bepaald dat Sandra van de Werd wel schuldig is aan ontvoering en dus diefstal van Kip Jip. Zij ontvoerde het beest bijna drie jaar geleden uit de kantine van de Theaterschool aan de Jodenbreestraat in Amsterdam. Ze liet vegetarische kipstukjes en een briefje achter in zijn kooi.

Kip Jip was onderdeel van een experiment waarbij het publiek zou moeten beslissen over het lot van Kip Jip. Mocht het publiek stemmen voor zijn dood, zou Rick Busscher, een student van de theaterschool, de kip zelf slachten.

Heldendaad

Dat ging tegen de principes van de dierenactiviste in en ze nam Kip Jip dus mee. Volgens haar wilde de kip leven en moest dit gebeuren. Maar daar dacht de politie anders over. Ze moest zes uur in de cel doorbrengen. Ook kreeg ze een boete binnen van 209 euro, die ze weigerde te betalen.

Omdat het een lastige kwestie was hebben drie rechters zich over de zaak gebogen. De wet zegt namelijk dat je geen diefstal mag plegen, maar ook een dier in nood moet redden.

Diefstal

Volgens de rechtbank was Kip Jip op het moment van de ontvoering niet 'in nood', omdat op dat moment nog niet zeker was dat hij geslacht zou worden, en was de dierenactiviste ook niet gedwongen in te grijpen. Ook was zij niet van plan de kip terug te geven. Daarom heeft de rechtbank van Werd schuldig verklaard van diefstal, maar omdat de zaak al zo lang duurt en de dierenactiviste geen strafblad heeft, werd er geen straf opgelegd.

Kip Jip is een paar maanden na de ontvoering een natuurlijke dood gestorven.