Voetballer uit Enkhuizen gaat vrijuit: te weinig bewijs voor geven van elleboogstoot

ENKHUIZEN - Een 25-jarige speler van voetbalvereniging Dindua uit Enkhuizen is vrijgesproken van mishandeling op het voetbalveld. Dat heeft de politierechter in Alkmaar vandaag besloten. Volgens de voetballer werd hij uitgedaagd door spelers van voetbalclub Wieringermeer, vanwege zijn gewelddadige verleden.

De Enkhuizener is al twee keer veroordeeld voor geweld op het voetbalveld. Volgens de speler werd hij telkens uitgedaagd tijdens de wedstrijd tussen beide clubs op 17 februari. Hij liep toen nog in een proeftijd van een eerdere veroordeling.

Uitlokken

De voetballer werd onderuit getrapt, terwijl hij niet eens aan de bal was. Als reactie daarop zou hij volgens getuigen een elleboogstoot hebben uitgedeeld aan de jongen die hem had getackeld. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van vijf weken geëist, waarvan drie weken voorwaardelijk.

Volgens de advocaat van de voetballer is juist zijn cliënt het slachtoffer: "Die spelers van Wieringermeer hebben de boel gewoon omgedraaid." De advocaat vroeg om vrijspraak, omdat er te weinig bewijs zou zijn voor een veroordeling. Hij wees erop dat er geen foto's zijn van de verwondingen van de speler van Wieringermeer. Hij zei dat zijn cliënt zelf wel een rode vlek in het gezicht had dankzij een elleboogstoot, maar daarvan geen aangifte had kunnen doen.

Lesje geleerd

De politierechter vond ook dat er te weinig bewijs was voor een veroordeling. De speler uit Enkhuizen zei dat hij zijn lesje had geleerd. Hij beloofde zich voortaan netjes te gedragen tijdens wedstrijden. Inmiddels voetbalt hij bij een andere club. Aldus verslaggever Henk Prins.