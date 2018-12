Bezorgers PostNL dreigen met kerststaking: 'brieven en pakketten komen later'

NOORD-HOLLAND - De staking van bezorgers van PostNL zou weleens bij flink wat Noord-Hollanders kunnen zorgen voor minder kerstcadeaus onder de boom: het postorderbedrijf vreest vertraging van brieven en pakketjes als vakbond FNV de staking doorzet.

Afgelopen nacht om 00:01 legden 'enkele honderden' bezorgers van PostNL het werk neer. Dat zegt Ron Sinnige van de FNV tegen NH Nieuws. "En we gaan door als er na het weekend niets is veranderd."

In deze feestmaand worden er door PostNL in heel Nederland 4.500 ritten gemaakt en miljoenen pakketten bezorgd. Volgens een woordvoerder kunnen de consequenties van deze staking groot zijn. "Iedereen rekent op pakketten en cadeaus. De logistieke planning luistert nogal nauw, dus als daar verstoringen in zijn, kan post te laat komen", aldus een PostNL-woordvoerder.

Cao-onderhandelingen

Er wordt al maanden onderhandeld over de cao van postbezorgers. De vier vakbonden willen minder werkdruk, minder flexconstructies, meer vaste aanstellingen en recent eisten ze ook een loonstijging van vijf procent. De FNV is de enige vakbond die heeft besloten te staken in de decembermaand.

PostNL vindt het heel slecht getimed. "Onbegrijpelijk dat ze dit doen in de drukste maand van het jaar. En dit terwijl we met z'n allen om tafel zitten." Sinnige van de FNV reageert: "We zitten om de tafel, maar vanuit hen gebeurt er echt helemaal niks. En zolang PostNL niet over de brug komt, voeren we acties."

Gevaarlijke situaties

Volgens hem klagen de medewerkers onder meer over de 'tsunami' aan pakketjes die - voornamelijk uit Azië - richting Nederland komt. "Dat komt allemaal op de schouders van de bezorgers. Sommigen staan zelfs pakketten te sorteren op straat, of lopen met gigantische dozen. Dat levert gevaarlijke situaties op. Ook briefpostbezorgers krijgen tegenwoordig pakketten om te bezorgen." De FNV wil voor 1 januari 'fatsoenlijke afspraken'.

PostNL heeft een kort geding aangespannen tegen de FNV. Ze willen dat de rechter de staking verbied. De uitspraak wordt aan het einde van deze middag verwacht.

Sinnige: "We zijn er niet op uit om kerstcadeau's niet te bezorgen, maar het zal allemaal inderdaad vertraging opleveren." Over PostNL zegt hij: "Het is hun eigen schuld." De aangekondigde staking duurt tot zaterdagavond. Als er na het weekend nog niets is veranderd, komen er meer acties.