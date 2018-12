Deel dit artikel:













Gloednieuwe rotonde Opmeer nu al aan vervanging toe Foto: Persbureau Annes Foto: Persbureau Annes

OPMEER - De gloednieuwe rotonde in Opmeer is nog geen half jaar oud of hij is al aan vervanging toe. De aannemer heeft cruciale fouten gemaakt, die nu herstelt moeten worden.

Dit meldt mediapartner WEEFF. De betonnen platen in het midden van de rotonde moeten vervangen worden, ze voldoen niet aan de eisen die de provincie stelt. Aannemer Dura Vermeer heeft fouten gemaakt en die gaat Vermeer nu zelf herstellen. Vlijmscherpe brokstukken

Overal op de rotonde liggen afgebrokkelde platen wat vlijmscherpe brokstukken oplevert. Ook de witte stoepranden zijn al beschadigd, met name de reflectoren. Lees ook: 'Dodenweg' gaat eindelijk op de schop De werkzaamheden zullen tot 21 december duren, de platen worden hoger gelegd om meer ondersteuning aan de rotonde te geven. Aannemer Dura Vermeer zal voor de kosten opdraaien. 💬 Whatsapp ons!

