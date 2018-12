Etiquette-deskundige vertelt: zo hoort het op de zakelijke kerstborrel

NOORD-HOLLAND - Alsof de maand december niet al druk genoeg is, moet je vaak ook nog je gezicht laten zien op een zakelijke kerstborrel. Om te voorkomen dat je compleet de plank misslaat, doe je er goed aan om op de hoogte te zijn van de ongeschreven regels. Dus heb jij binnenkort een kerstborrel van werk? Lees dan vooral verder.

Ultiem gezellig of een verplicht nummer waar je het liefst onderuit wil komen: de kerstborrels komen er weer aan. En volgens etiquette-deskundige Anne-Marie van Leggelo zijn er tal van ongeschreven regels die in acht genomen moeten worden. "Als je wordt uitgenodigd, moet je gaan", zo klinkt de eerste.

Hoe te drinken

Natuurlijk hoort een wijntje bij een geslaagde kerstborrel. Maar alcohol ligt doorgaans ook ten grondslag aan veel ellende. De ongeschreven regel is volgens Van Leggelo dan ook: zorg dat je de volgende dag alles nog kunt navertellen. "Meestal zijn zakelijke kerstborrels ergens tussen vijf en zeven. Dan heb je vaak nog niks gegeten. Zorg dat je een bodem hebt. Een beetje gezelligheid moet kunnen, maar je wil niet dat iemand je in de taxi moet leggen. Ook al is het een kerstborrel, je bent nog steeds aan het werk. Jouw leidinggevende hoeft je niet dronken te zien."

Hoe je te kleden

Als er een officiële uitnodiging is, staat daar vaak een dresscode op. Mocht dat niet het geval zijn, dan is het goed om te weten wat de ongeschreven regels zijn. Van Leggelo: "Geen dresscode betekent 'vrijheid, blijheid' maar afhankelijk van jouw vakgebied gelden er vaak veel ongeschreven regels. In de advocatenwereld zal men sneller netjes gekleed gaan dan in de marketingwereld bijvoorbeeld. Maar het is kerst, dus dit is hét moment om een beetje uit te pakken. Laat die spijkerbroek dus in de kast en doe wat feestelijks aan. De ongeschreven regel is: té is nooit goed. Dus niet te bloot, te kort of te hoge hakken."

Hoe te converseren

Een kerstborrel van je werk kan het ideale moment zijn om je collega's beter te leren kennen. Toch is het volgens Van Leggelo niet het moment om je baas eens aan de mouw te trekken over een opslag: "Laat zaken maar even zaken. Als je écht graag een loonsverhoging wil, kun je dat misschien heel licht even aankaarten maar ga er niet inhoudelijk op in. Maak desnoods een afspraak om het er nog eens over te hebben. De kerstborrel gaat in eerste instantie over verbintenis en gezelligheid. Niet over zaken doen."

Ook het bespreken van persoonlijke zaken is volgens Van Leggelo not done: "Een kerstborrel is niet het moment om te beginnen over je persoonlijke sores of andere beladen onderwerpen zoals politiek. Tenzij je met een collega praat die ook een vriend is geworden, is het beter om gespreksonderwerp wat persoonlijker te houden. Daarnaast is de ongeschreven regel dat je niet roddelt over je collega's of je leidinggevende."

Laat je telefoon met rust

We weten allemaal dat we de telefoon een beetje met rust moeten laten op een dergelijke borrel. Toch zijn er nog meer ongeschreven regels: "Haal niet te pas en te onpas de telefoon uit je broekzak om foto's te maken. Denk goed na voordat je een foto post op sociale media. Misschien vindt je baas het helemaal niet leuk als hij met die gekke kerstmuts op internet staat. Wil je een foto plaatsen? Vraag dan altijd even aan degenen die er op staan of het akkoord is. Je zal niet de eerste medewerker zijn die wordt ontslagen vanwege een foto."

Weet wanneer je moet gaan

Een andere ongeschreven regel is dat je weet wanneer je moet gaan. "Als er geen duidelijke eindtijd staat op de uitnodiging is de ongeschreven regel dat je voor de gastheer naar huis gaat. Als er al wordt gestofzuigd, ben je te laat. Vergeet niet dat je altijd even langs de gastheer of gastvrouw loopt voor een bedankje.