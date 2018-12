Asielzoekerscentrum heropent maandag in Alkmaar

ALKMAAR - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het pand aan de Robonsbosweg in Alkmaar klaargemaakt om vanaf maandag weer asielzoekers te kunnen opvangen.

Het gaat om mensen die sinds kort in Nederland zijn, de procedures al doorlopen hebben en wachten op een plek in een regulier asielzoekerscentrum.

Lees ook: Acuut tekort aan opvanglocaties: COA heropent azc in Den Helder en Alkmaar

Afgelopen jaar waren er minder opvangplekken nodig en besloot COA om de deuren aan de Robonsbosweg te sluiten. Dit gebeurde op 1 oktober. Het asielzoekerscentrum aan de Picassolaan in de wijk De Hoef werd al eerder definitief gesloten.

Lees ook: Gemeenten geven statushouders nog voorrang op woning

Nog geen drie weken later bleek dat er een grote stroom asielzoekers uit landen als Turkije, Syrië en Iran naar Nederland kwam en voorzag COA een tekort aan opvangplekken.

Tijdelijke opvang

De Robonsbosweg kwam weer in beeld als tijdelijke opvanglocatie. Tijdelijk, omdat COA het pand volgens de afspraken met de gemeente tot 9 mei 2019 mag gebruiken.

Hoeveel mensen in Alkmaar worden opgevangen is nog niet duidelijk. Het pand kan 550 asielzoekers herbergen. Vanaf volgende week zullen er ongeveer 25 tot 30 mensen per dag hier hun intrek nemen.