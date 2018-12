Student uit Amsterdam overleden aan combinatie alcohol en GHB

AMSTERDAM - Een 24-jarige student van de Universiteit van Amsterdam is zaterdagnacht overleden aan een combinatie van alcohol en GHB. Tijdens een afterparty bij vrienden thuis ging het mis.

Na het stappen besloot de man met wat vrienden nog even door te gaan in een woning in de buurt van het Hoofddorpplein in Amsterdam-zuid. De student en leraar aan het Amstelveen College viel in slaap en werd niet meer wakker, zo schrijft Het Parool.

Ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dit mocht niet baten.

Cijfers Amsterdam

Het aantal mensen dat jaarlijks met een GHB-coma in het ziekenhuis belandt, stijgt ieder jaar. Tot 2014 kwamen er in Amsterdam jaarlijks zo'n vijftig gevallen binnen. In 2017 waren dit er al 133. Maar volgens GHB-onderzoeker Harmen Beurmanjer van verslavingskliniek Novadic-Kentron is dit maar het topje van de ijsberg. "Het gebeurt meestal thuis. Mensen die langere tijd GHB hebben gebruikt, hebben vaak vele coma's gehad door de jaren heen", zo liet hij eerder aan AT5 weten.

Verslaafd

GHB is een middel met een rustgevende werking. Ook worden aanrakingen sterker gevoeld en kan de drug leiden tot hallucinaties. Maar er is ook een groot risico om 'out' te gaan en bovendien raak je heel snel verslaafd aan GHB. Eenmaal verslaafd aan GHB is het gevaarlijk om af te kicken.