NH Gooi moet het waarmaken: Hilversum wil beste lokale omroep van Nederland

HILVERSUM - Gisteravond stemde de gemeenteraad in met het plan van het college om de lokale uitzendrechten voor de komende vijf jaar aan NH Gooi te geven. Wethouder Wimar Jaeger wil dat Hilversum de mediastad van Nederland blijft en ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor NH Gooi.

NH Gooi is een samenwerkingsverband tussen RTi Hilversum, 6fm en NH Nieuws en bestaat nu één jaar. Jaeger is positief over de resultaten tot nu toe. "We zien dat het elke dag beter wordt. Over vijf jaar hebben we een fantastische lokale omroep waar we allemaal apetrots op zijn en waar iedereen naar kijkt", aldus Jaeger.

Hij wijst erop dat Hilversum de mediastad is. "En dat betekent dat we de ambitie hebben dat we hier in Hilversum de beste lokale omroep willen hebben die Nederland kent."

Kwaliteit

De wethouder wil dat lokale media meer gaan samenwerken. Om dit te stimuleren, komt er een fonds dat 370.000 euro te verdelen heeft. "Als er meer wordt samengewerkt, komt er meer content en gaat de kwaliteit vanzelf omhoog", aldus Jaeger.

Als voorbeeld noemt hij een mogelijke samenwerking tussen Enter Media en NH Gooi. "Dan kan je niet alleen meer nieuws brengen, maar ook veel beter berichten over lokale sport en cultuur."

