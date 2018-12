Soli Deo Gloria uit Hoorn ontvangt Koninklijke Erepenning

HOORN - De burgemeester van Hoorn, Jan Nieuwenburg, heeft namens de koning vandaag de Koninklijke Erepenning overhandigd aan de christelijke Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria. De vereniging ontvangt deze penning wegens het 100-jarige bestaan.

Op 16 december 1918 is de Oratoriumvereniging opgericht na een fusie van twee christelijke zangverenigingen. In totaal bestaat de vereniging uit 76 leden. "Het repertoire bestaat uit muziekstukken voor solisten, koor en orkest, zoals oratoria en misse. Daarmee voorziet het koor in een behoefte van veel inwoners van West-Friesland", aldus Astrid Broeke. Ze treden alleen op met professionele solisten en professionele orkesten.

Eenhoornzegel

Als verrassing heeft Soli Deo Gloria een Eenhoornzegel ter waarde van 1.000 euro gekregen van de gemeente. Bij een bijzonder jubileum ontvangen verenigingen en stichtingen zo'n zegel.

Het koor geeft ieder voor- en najaar in de Oosterkerk een concert, in het voorjaar voeren zij de Johannes Passion van J.S, Bach op. "Soli Deo Gloria is het enige koor in de regio dat de Johannes Passion op structurele basis en op kwaliteit bijzonder hoog niveau uitvoert", aldus Broeke.