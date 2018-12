Overval op snackbar Julianadorp: zo ziet de dader eruit

JULIANADORP - De politie maakt vandaag bekend wat de dader voor kleding aan had toen hij gisteravond snackbar De Slenk aan de Kruiszwin in Julianadorp heeft overvallen.

Het gebeurde gisteravond iets na negen uur. De man is waarschijnlijk in de richting van Breewijd gevlucht. De politie heeft in de snackbar sporenonderzoek gedaan en ook is de buurt afgezocht met een politiehond. Tevergeefs, de man is nog niet gevonden. Inmiddels is bekend welke kleding de man aan had.

Lees ook: Overval op snackbar Julianadorp: dader voortvluchtig

Het gaat om een man van ongeveer 20 tot 25 jaar oud met een slanke lichaamsbouw. Hij droeg een donkere jas, die mogelijk van spijkerstof is, en een donkere spijkerbroek. Omdat de man zijn gezicht bedekte, is niet bekend welke huidskleur hij heeft.

Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844. Anoniem kan via 0800-7000.