Meerdere gemeenten Noord-Holland zijn voor vuurwerkverbod Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Bijna een derde van de gemeenten in Noord-Holland is voor een vuurwerkverbod. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws in samenwerking met de NOS.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit voor het verbieden van al het knalvuurwerk en vuurpijlen. Redenen zijn de overlast en de honderden vuurwerkslachtoffers per jaar. Cijfers

In totaal gaven 28 Noord-Hollandse gemeenten in het onderzoek aan hoe zij aankijken tegen het afsteken van vuurwerk en wat voor maatregelen zij treffen. (Artikel gaat verder onder het kaartje)

Acht gemeenten zijn voor een vuurwerkverbod, zoals de onderzoeksraad voorstelt. Drie gemeenten zijn tegen en de overige zeventien hebben er geen mening over. Het meest genoemde argument om geen mening te hebben of niet mee te willen doen, is dat het niet te handhaven is zonder een landelijk verbod. Vuurwerkvrije zones

De voorzorgsmaatregelen en handhaving van vuurwerkoverlast verschillen flink per gemeente. Zoals een handhavingsoffensief rond de jaarswisseling, voorlichtingen voor overlastgevende jongeren of het organiseren van thema-avonden. Lees ook: Noord-Hollandse gemeentes experimenteren met vrijwillige vuurwerkvrije zones Meer dan de helft van de gemeenten handhaven vuurwerkvrije zones. Amsterdam overweegt om het juist om te draaien en speciale vuurwerkzones in te voeren. Dan mag alleen daar nog vuurwerk worden afgestoken. Ook organiseert de hoofdstad dit jaar vooralsnog als enige een centraal vuurwerkevenement. Ook wordt er door diverse gemeenten geëxperimenteerd met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Hier is geen vuurwerkverbod, maar er worden wel borden aan de straat geplaatst met het vriendelijke verzoek geen pijlen en knallen af te steken. Lees ook: Zaanse straten mogen tijdens Oud en Nieuw vuurwerk weren Haarlem heeft vorig jaar ook al geëxperimenteerd met de zones. Burgemeester Jos Wienen zei daarover: "Ik heb de voorkeur om het niet te laten bij symboolpolitiek van vuurwerkverboden die niet zijn te handhaven. En als blijkt dat een beroep op burgers werkt dan heeft dat mijn voorkeur boven een verbod dat niet werkt." ? Whatsapp ons!

