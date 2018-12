De Peiling: Haal jij nog 8 uur slaap per nacht?

NOORD-HOLLAND - De moderne mens vindt slapen steeds minder belangrijk. Slaapexperts zijn bezorgd. Haal jij de 8 uur slaap per nacht nog?

Kort slapen

"Onze hersenen blijven altijd bezig en we nemen onze biologische klok niet meer zo serieus", zegt 'slaapdokter' Marcel Smits in het Algemeen Dagblad. Volgens Smits hebben mensen steeds minder respect voor de slaap en vinden ze een goede nachtrust steeds minder belangrijk. "Helaas halen de meeste mensen nog maar net zeven uur­tjes slaap per nacht", zegt Smits.

Levensbelang

Volgens Smits is dat gevaarlijk. Wie slecht slaapt, functioneert overdag niet goed. "Men gaat roekeloos rijden. Ook politici en wereldleiders van wie bekend is dat ze te weinig slapen, werken zichzelf daardoor weleens in gevaarlijke situaties. Overmoedig gedrag vertaalt zich namelijk in niet goed kunnen inschatten van complexe situaties”, zegt hij. Voldoende slaap is van levensbelang. Wie niet goed slaapt heeft meer kans op diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. "Als mensen niet goed slapen, dan kunnen ze eerder doodgaan", benadrukt Smits

Minstens 8 uur

Een goede nachtrust wordt gedefinieerd als acht tot negen uur slaap waarin je maximaal drie keer niet langer dan vijftien minuten wakker bent geweest. Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen die zeggen dat ze maar vier uurtjes slaap nodig hebben.

Biologische klok treiteren

Onze biologische klok bepaalt voor ons eigenlijk heel precies wanneer we moeten gaan slapen en wanneer we wakker worden. "Maar die biologische klok treiteren we tegenwoordig op allerlei manieren”, aldus de slaapdokter. "We schuiven onze slaap steeds verder naar achter en blijven steeds langer ’s avonds actief waardoor we de vaste tijden van onze biologische klok negeren."

Melatonine

Voor het slapen gaan nog met je telefoon bezig zijn wordt vaak aangehaald als reden voor slecht slapen. Het blauwe licht van het telefoonscherm zou er voor kunnen zorgen dat je minder melatonine, ons slaaphormoon, aanmaakt. Wat volgens Smits ook een rol speelt is dat je hersenen steeds maar bezig blijven als je op het apparaat kijkt waardoor je lichaam niet in slaapstand raakt. " Even surfen op het internet is geen ontspanning", zegt Smit.

Perfectionisme

Maar wat mensen tegenwoordig vooral uit de slaap houdt, is volgens Smits hun perfectionisme. "We zijn niet snel tevreden, blijven de lat maar hoger leggen. Veel dingen zijn maakbaar en juist dat gevoel van controle willen houden op je leven, maakt dat mensen vaker wakker liggen."

