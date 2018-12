Verpleeghuizen houden oog voor 'offline contacten'

AMSTELVEEN - Smartphones en tablets worden steeds belangrijker om te communiceren, ook bij ouderen. "Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat we elkaar gewoon kunnen, voelen, ruiken, horen en zien", zegt Esther Akkerman-Dwars van investeerder Syntrus Achmea. Volgens haar is het belangrijk dat vastgoedontwikkelaars ook aandacht hebben voor een ontmoetingsruimte, "juist om die vereenzaming tegen te gaan."

Zo ook in restaurant Bij Klaasje in Amstelveen, waar buurtgenoten en ouderen met elkaar in contact komen. Bij de herinrichting van verpleeghuis Klaasje Zevenster is rekening gehouden met de toenemende eenzaamheid onder ouderen. Stichting Brentano organiseert daar allerlei activiteiten om ouderen uit hun isolement te halen.

Spelletjes en drankjes

Voor deze ontmoetingen is restaurant Bij Klaasje in het leven geroepen. Hier kunnen mensen elkaar treffen en samen spelletjes spelen, knutselen, muziek maken en uiteraard een hapje en een drankje nuttigen.

Schmit, een bewoner van een aangrenzende seniorenwoningen, is lovend over wat restaurant Bij Klaasje en de buurt hem biedt. "De hemel op aarde zal het nooit worden. Maar als iedere Nederlander die tachtig is zo zou kunnen wonen als hier, dan is alles voor mekaar."

Aanschuifdiner

De stap om de gezelligheid op te zoeken kan heel groot zijn voor mensen die zich eenzaam voelen. Daarom benadert organisatie Brentano ouderen actief. Stefanie Gerritsen van Brentano: "Ik weet wel dat er heel veel mensen toch niet durven te komen, er is toch wel angst. Dus we stappen er op af, dat is heel belangrijk." Dat doen zij door bij de mensen aan te bellen en door aan actieve ouderen te vragen of zij zelf hun buur kunnen meenemen.

Ook organiseert Gerritsen speciale evenementen waarbij de drempel extra laag is. "Ik heb laatst bijvoorbeeld een aanschuifdiner georganiseerd specifiek voor mensen die het moeilijk vinden om alleen naar een restaurant te gaan. Eén lange tafel en ik was aanwezig, zodat mensen ook weten: er is een aanspreekpunt."

