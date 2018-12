Heerhugowaardse Amega geniet bij debuut op EK handbal

NANCY - Het is een mooie tijd voor Delaila Amega. De handbalster uit Heerhugowaard debuteert dit Europees kampioenschap op een eindtoernooi voor de nationale ploeg. Gisteravond tegen Duitsland bereikte ze met haar team de halve finale, doordat Duitsland met 27-21 werd verslagen.

Amega kwam tijdens de tweede helft tegen de Oosterburen veel in actie. Drie maal was ze trefzeker. "Elke minuut die ik speel, is meegenomen", vertelde Amega na de zege. "Je weet dat je als jonge speelster vaker op de bank zit dan op het veld staat en op je kans moet wachten. Maar krijg je hem, dan ga ik er vol voor."

De 21-jarige speelster van het Duitse TuS Metzingen staat tegenwoordig bekend om haar handelsmerk: de onderhandse worp. Dat leerde ze in Nibbixwoud. "Toen ik begon met handbal bij SEW heb ik veel geoefend op die beweging. Ik heb er gevoel voor, dus die onderhandse worp houd ik er in", legt Amega uit.

WK

Vorig jaar, tijdens het WK in Duitsland, was het talent nog niet geselecteerd. Ze viel op het laatste moment af, maar kon daar toen wel mee leven. "Ik was er denk ik nog niet klaar voor. Nu wel, ook al voelde ik in het begin wel wat spanning. Maar inmiddels voel ik me steeds meer op mijn gemak. Het is een genot om in dit team te mogen spelen. De ervaren meiden vangen de jonkies goed op; voel je thuis en voel je vrij is wat ze meegeven."

Frankrijk

Morgen speelt Amega met haar ploeg de halve finale tegen het sterke gastland Frankrijk, dat vorig jaar wereldkampioen werd en bovendien favoriet is voor de Europese titel. "Dat ik tegen zulke handbalsterren mag spelen, is toch bijzonder. Frankrijk is in de breedte een goed team, dat op allerlei manieren doelpunten maakt. Dat maakt ze zo gevaarlijk", sluit de handbalster af.